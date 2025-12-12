シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Pao Goal
Noppon Kotprathum

Pao Goal

Noppon Kotprathum
レビュー0件
信頼性
53週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 665%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
454
利益トレード:
352 (77.53%)
損失トレード:
102 (22.47%)
ベストトレード:
58.67 USD
最悪のトレード:
-90.57 USD
総利益:
781.23 USD (7 325 170 pips)
総損失:
-601.01 USD (456 559 pips)
最大連続の勝ち:
28 (67.62 USD)
最大連続利益:
67.62 USD (28)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
58.94%
最大入金額:
5.87%
最近のトレード:
20 分前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
376 (82.82%)
短いトレード:
78 (17.18%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
2.22 USD
平均損失:
-5.89 USD
最大連続の負け:
8 (-38.72 USD)
最大連続損失:
-139.28 USD (3)
月間成長:
22.88%
年間予想:
277.55%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.62 USD
最大の:
211.11 USD (55.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.01% (211.11 USD)
エクイティによる:
14.60% (34.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 422
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 241K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +58.67 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +67.62 USD
最大連続損失: -38.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Gold Trading
レビューなし
2025.12.31 02:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 05:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.31% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 05:10
A large drawdown may occur on the account again
