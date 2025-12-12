- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
454
利益トレード:
352 (77.53%)
損失トレード:
102 (22.47%)
ベストトレード:
58.67 USD
最悪のトレード:
-90.57 USD
総利益:
781.23 USD (7 325 170 pips)
総損失:
-601.01 USD (456 559 pips)
最大連続の勝ち:
28 (67.62 USD)
最大連続利益:
67.62 USD (28)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
58.94%
最大入金額:
5.87%
最近のトレード:
20 分前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
376 (82.82%)
短いトレード:
78 (17.18%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
2.22 USD
平均損失:
-5.89 USD
最大連続の負け:
8 (-38.72 USD)
最大連続損失:
-139.28 USD (3)
月間成長:
22.88%
年間予想:
277.55%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.62 USD
最大の:
211.11 USD (55.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.01% (211.11 USD)
エクイティによる:
14.60% (34.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|422
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|241K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +58.67 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +67.62 USD
最大連続損失: -38.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Gold Trading
