Noppon Kotprathum

Pao Goal

Noppon Kotprathum
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
53 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 665%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
454
Gewinntrades:
352 (77.53%)
Verlusttrades:
102 (22.47%)
Bester Trade:
58.67 USD
Schlechtester Trade:
-90.57 USD
Bruttoprofit:
781.23 USD (7 325 170 pips)
Bruttoverlust:
-601.01 USD (456 559 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (67.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.62 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
58.94%
Max deposit load:
5.87%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.85
Long-Positionen:
376 (82.82%)
Short-Positionen:
78 (17.18%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-38.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-139.28 USD (3)
Wachstum pro Monat :
22.88%
Jahresprognose:
277.55%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.62 USD
Maximaler:
211.11 USD (55.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.01% (211.11 USD)
Kapital:
14.60% (34.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 422
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# 241K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +58.67 USD
Schlechtester Trade: -91 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 13" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Gold Trading
Keine Bewertungen
2025.12.31 02:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 05:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.31% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 05:10
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Pao Goal
30 USD pro Monat
665%
0
0
USD
178
USD
53
0%
454
77%
59%
1.29
0.40
USD
61%
1:500
Kopieren

