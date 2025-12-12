- 成长
交易:
454
盈利交易:
352 (77.53%)
亏损交易:
102 (22.47%)
最好交易:
58.67 USD
最差交易:
-90.57 USD
毛利:
781.23 USD (7 325 170 pips)
毛利亏损:
-601.01 USD (456 559 pips)
最大连续赢利:
28 (67.62 USD)
最大连续盈利:
67.62 USD (28)
夏普比率:
0.12
交易活动:
58.94%
最大入金加载:
5.87%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.85
长期交易:
376 (82.82%)
短期交易:
78 (17.18%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
2.22 USD
平均损失:
-5.89 USD
最大连续失误:
8 (-38.72 USD)
最大连续亏损:
-139.28 USD (3)
每月增长:
22.88%
年度预测:
277.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.62 USD
最大值:
211.11 USD (55.90%)
相对跌幅:
结余:
61.01% (211.11 USD)
净值:
14.60% (34.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|422
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|241K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
