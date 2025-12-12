СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Pao Goal
Noppon Kotprathum

Pao Goal

Noppon Kotprathum
0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 825%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
422
Прибыльных трейдов:
334 (79.14%)
Убыточных трейдов:
88 (20.85%)
Лучший трейд:
58.67 USD
Худший трейд:
-90.57 USD
Общая прибыль:
736.82 USD (4 269 110 pips)
Общий убыток:
-519.26 USD (405 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (67.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.62 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
56.43%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
360 (85.31%)
Коротких трейдов:
62 (14.69%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-5.90 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-38.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.28 USD (3)
Прирост в месяц:
53.53%
Годовой прогноз:
649.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.62 USD
Максимальная:
211.11 USD (55.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.01% (211.11 USD)
По эквити:
8.21% (17.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 225
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 241K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.67 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +67.62 USD
Макс. убыток в серии: -38.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Trading
Нет отзывов
2025.12.24 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 05:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.31% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 05:10
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pao Goal
30 USD в месяц
825%
0
0
USD
215
USD
52
0%
422
79%
56%
1.41
0.52
USD
61%
1:500
Копировать

