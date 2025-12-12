- Прирост
Всего трейдов:
422
Прибыльных трейдов:
334 (79.14%)
Убыточных трейдов:
88 (20.85%)
Лучший трейд:
58.67 USD
Худший трейд:
-90.57 USD
Общая прибыль:
736.82 USD (4 269 110 pips)
Общий убыток:
-519.26 USD (405 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (67.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.62 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
56.43%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
360 (85.31%)
Коротких трейдов:
62 (14.69%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-5.90 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-38.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.28 USD (3)
Прирост в месяц:
53.53%
Годовой прогноз:
649.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.62 USD
Максимальная:
211.11 USD (55.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.01% (211.11 USD)
По эквити:
8.21% (17.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|241K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Gold Trading
