Noppon Kotprathum

Pao Goal

Noppon Kotprathum
0 comentários
Confiabilidade
53 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 665%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
454
Negociações com lucro:
352 (77.53%)
Negociações com perda:
102 (22.47%)
Melhor negociação:
58.67 USD
Pior negociação:
-90.57 USD
Lucro bruto:
781.23 USD (7 325 170 pips)
Perda bruta:
-601.01 USD (456 559 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (67.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.62 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
58.94%
Depósito máximo carregado:
5.87%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
376 (82.82%)
Negociações curtas:
78 (17.18%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
2.22 USD
Perda média:
-5.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-38.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.28 USD (3)
Crescimento mensal:
22.88%
Previsão anual:
277.55%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.62 USD
Máximo:
211.11 USD (55.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.01% (211.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.60% (34.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 422
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 241K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +58.67 USD
Pior negociação: -91 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +67.62 USD
Máxima perda consecutiva: -38.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold Trading
Sem comentários
2025.12.31 02:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 06:10
No swaps are charged
2025.12.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 05:10
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.31% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 05:10
A large drawdown may occur on the account again
