Ervand Oganesyan

PulseX

Ervand Oganesyan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
92 (94.84%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (5.15%)
En iyi işlem:
9.56 UST
En kötü işlem:
-7.98 UST
Brüt kâr:
178.22 UST (13 620 pips)
Brüt zarar:
-43.52 UST (2 735 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (90.38 UST)
Maksimum ardışık kâr:
90.38 UST (52)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
29.58%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.63
Alış işlemleri:
45 (46.39%)
Satış işlemleri:
52 (53.61%)
Kâr faktörü:
4.10
Beklenen getiri:
1.39 UST
Ortalama kâr:
1.94 UST
Ortalama zarar:
-8.70 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.98 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-7.98 UST (1)
Aylık büyüme:
18.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 UST
Maksimum:
8.10 UST (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
24.28% (56.99 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHF+ 64
GBPCAD+ 27
EURNZD+ 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHF+ 90
GBPCAD+ 38
EURNZD+ 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHF+ 4.1K
GBPCAD+ 5.4K
EURNZD+ 1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.56 UST
En kötü işlem: -8 UST
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +90.38 UST
Maksimum ardışık zarar: -7.98 UST

İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.