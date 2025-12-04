СигналыРазделы
Ervand Oganesyan

PulseX

Ervand Oganesyan
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 154%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
107 (93.85%)
Убыточных трейдов:
7 (6.14%)
Лучший трейд:
9.56 UST
Худший трейд:
-9.86 UST
Общая прибыль:
214.26 UST (16 153 pips)
Общий убыток:
-61.93 UST (4 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (90.38 UST)
Макс. прибыль в серии:
90.38 UST (52)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
33.90%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
15.08
Длинных трейдов:
53 (46.49%)
Коротких трейдов:
61 (53.51%)
Профит фактор:
3.46
Мат. ожидание:
1.34 UST
Средняя прибыль:
2.00 UST
Средний убыток:
-8.85 UST
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.86 UST)
Макс. убыток в серии:
-9.86 UST (1)
Прирост в месяц:
13.13%
Годовой прогноз:
159.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
10.10 UST (4.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.27% (7.08 UST)
По эквити:
31.86% (90.82 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCHF+ 75
GBPCAD+ 33
EURNZD+ 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCHF+ 104
GBPCAD+ 41
EURNZD+ 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCHF+ 5K
GBPCAD+ 5.8K
EURNZD+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.56 UST
Худший трейд: -10 UST
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +90.38 UST
Макс. убыток в серии: -9.86 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
