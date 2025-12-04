- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
107 (93.85%)
Убыточных трейдов:
7 (6.14%)
Лучший трейд:
9.56 UST
Худший трейд:
-9.86 UST
Общая прибыль:
214.26 UST (16 153 pips)
Общий убыток:
-61.93 UST (4 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (90.38 UST)
Макс. прибыль в серии:
90.38 UST (52)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
33.90%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
15.08
Длинных трейдов:
53 (46.49%)
Коротких трейдов:
61 (53.51%)
Профит фактор:
3.46
Мат. ожидание:
1.34 UST
Средняя прибыль:
2.00 UST
Средний убыток:
-8.85 UST
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.86 UST)
Макс. убыток в серии:
-9.86 UST (1)
Прирост в месяц:
13.13%
Годовой прогноз:
159.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
10.10 UST (4.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.27% (7.08 UST)
По эквити:
31.86% (90.82 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|75
|GBPCAD+
|33
|EURNZD+
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCHF+
|104
|GBPCAD+
|41
|EURNZD+
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCHF+
|5K
|GBPCAD+
|5.8K
|EURNZD+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.56 UST
Худший трейд: -10 UST
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +90.38 UST
Макс. убыток в серии: -9.86 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
154%
0
0
USD
USD
302
UST
UST
16
100%
114
93%
100%
3.45
1.34
UST
UST
32%
1:500