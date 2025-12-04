- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
107 (93.85%)
Negociações com perda:
7 (6.14%)
Melhor negociação:
9.56 UST
Pior negociação:
-9.86 UST
Lucro bruto:
214.26 UST (16 153 pips)
Perda bruta:
-61.93 UST (4 038 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (90.38 UST)
Máximo lucro consecutivo:
90.38 UST (52)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
33.90%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
15.08
Negociações longas:
53 (46.49%)
Negociações curtas:
61 (53.51%)
Fator de lucro:
3.46
Valor esperado:
1.34 UST
Lucro médio:
2.00 UST
Perda média:
-8.85 UST
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.86 UST)
Máxima perda consecutiva:
-9.86 UST (1)
Crescimento mensal:
13.13%
Previsão anual:
159.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 UST
Máximo:
10.10 UST (4.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.27% (7.08 UST)
Pelo Capital Líquido:
31.86% (90.82 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|75
|GBPCAD+
|33
|EURNZD+
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCHF+
|104
|GBPCAD+
|41
|EURNZD+
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCHF+
|5K
|GBPCAD+
|5.8K
|EURNZD+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.56 UST
Pior negociação: -10 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 52
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +90.38 UST
Máxima perda consecutiva: -9.86 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
154%
0
0
USD
USD
302
UST
UST
16
100%
114
93%
100%
3.45
1.34
UST
UST
32%
1:500