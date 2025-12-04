SinaisSeções
Ervand Oganesyan

PulseX

Ervand Oganesyan
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 154%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
107 (93.85%)
Negociações com perda:
7 (6.14%)
Melhor negociação:
9.56 UST
Pior negociação:
-9.86 UST
Lucro bruto:
214.26 UST (16 153 pips)
Perda bruta:
-61.93 UST (4 038 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (90.38 UST)
Máximo lucro consecutivo:
90.38 UST (52)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
33.90%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
15.08
Negociações longas:
53 (46.49%)
Negociações curtas:
61 (53.51%)
Fator de lucro:
3.46
Valor esperado:
1.34 UST
Lucro médio:
2.00 UST
Perda média:
-8.85 UST
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.86 UST)
Máxima perda consecutiva:
-9.86 UST (1)
Crescimento mensal:
13.13%
Previsão anual:
159.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 UST
Máximo:
10.10 UST (4.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.27% (7.08 UST)
Pelo Capital Líquido:
31.86% (90.82 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCHF+ 75
GBPCAD+ 33
EURNZD+ 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCHF+ 104
GBPCAD+ 41
EURNZD+ 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCHF+ 5K
GBPCAD+ 5.8K
EURNZD+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.56 UST
Pior negociação: -10 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 52
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +90.38 UST
Máxima perda consecutiva: -9.86 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
