- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
114
盈利交易:
107 (93.85%)
亏损交易:
7 (6.14%)
最好交易:
9.56 UST
最差交易:
-9.86 UST
毛利:
214.26 UST (16 153 pips)
毛利亏损:
-61.93 UST (4 038 pips)
最大连续赢利:
52 (90.38 UST)
最大连续盈利:
90.38 UST (52)
夏普比率:
0.54
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
33.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 天
采收率:
15.08
长期交易:
53 (46.49%)
短期交易:
61 (53.51%)
利润因子:
3.46
预期回报:
1.34 UST
平均利润:
2.00 UST
平均损失:
-8.85 UST
最大连续失误:
1 (-9.86 UST)
最大连续亏损:
-9.86 UST (1)
每月增长:
13.13%
年度预测:
159.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.18 UST
最大值:
10.10 UST (4.29%)
相对跌幅:
结余:
6.27% (7.08 UST)
净值:
31.86% (90.82 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|75
|GBPCAD+
|33
|EURNZD+
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCHF+
|104
|GBPCAD+
|41
|EURNZD+
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCHF+
|5K
|GBPCAD+
|5.8K
|EURNZD+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.56 UST
最差交易: -10 UST
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +90.38 UST
最大连续亏损: -9.86 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
154%
0
0
USD
USD
302
UST
UST
16
100%
114
93%
100%
3.45
1.34
UST
UST
32%
1:500