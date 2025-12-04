信号部分
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 154%
Bybit-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
114
盈利交易:
107 (93.85%)
亏损交易:
7 (6.14%)
最好交易:
9.56 UST
最差交易:
-9.86 UST
毛利:
214.26 UST (16 153 pips)
毛利亏损:
-61.93 UST (4 038 pips)
最大连续赢利:
52 (90.38 UST)
最大连续盈利:
90.38 UST (52)
夏普比率:
0.54
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
33.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 天
采收率:
15.08
长期交易:
53 (46.49%)
短期交易:
61 (53.51%)
利润因子:
3.46
预期回报:
1.34 UST
平均利润:
2.00 UST
平均损失:
-8.85 UST
最大连续失误:
1 (-9.86 UST)
最大连续亏损:
-9.86 UST (1)
每月增长:
13.13%
年度预测:
159.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.18 UST
最大值:
10.10 UST (4.29%)
相对跌幅:
结余:
6.27% (7.08 UST)
净值:
31.86% (90.82 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCHF+ 75
GBPCAD+ 33
EURNZD+ 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCHF+ 104
GBPCAD+ 41
EURNZD+ 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCHF+ 5K
GBPCAD+ 5.8K
EURNZD+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.56 UST
最差交易: -10 UST
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +90.38 UST
最大连续亏损: -9.86 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PulseX
每月30 USD
154%
0
0
USD
302
UST
16
100%
114
93%
100%
3.45
1.34
UST
32%
1:500
