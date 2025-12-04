- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
108 (93.91%)
Verlusttrades:
7 (6.09%)
Bester Trade:
9.56 UST
Schlechtester Trade:
-9.86 UST
Bruttoprofit:
215.35 UST (16 272 pips)
Bruttoverlust:
-61.99 UST (4 038 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (90.38 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.38 UST (52)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
33.90%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
15.18
Long-Positionen:
54 (46.96%)
Short-Positionen:
61 (53.04%)
Profit-Faktor:
3.47
Mathematische Gewinnerwartung:
1.33 UST
Durchschnittlicher Profit:
1.99 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-8.86 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-9.86 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.86 UST (1)
Wachstum pro Monat :
8.67%
Jahresprognose:
105.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 UST
Maximaler:
10.10 UST (4.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.27% (7.08 UST)
Kapital:
31.86% (90.82 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|75
|GBPCAD+
|34
|EURNZD+
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCHF+
|104
|GBPCAD+
|42
|EURNZD+
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCHF+
|5K
|GBPCAD+
|5.9K
|EURNZD+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
155%
0
0
USD
USD
303
UST
UST
16
100%
115
93%
100%
3.47
1.33
UST
UST
32%
1:500