Ervand Oganesyan

PulseX

Ervand Oganesyan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 155%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
108 (93.91%)
Verlusttrades:
7 (6.09%)
Bester Trade:
9.56 UST
Schlechtester Trade:
-9.86 UST
Bruttoprofit:
215.35 UST (16 272 pips)
Bruttoverlust:
-61.99 UST (4 038 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (90.38 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.38 UST (52)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
33.90%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
15.18
Long-Positionen:
54 (46.96%)
Short-Positionen:
61 (53.04%)
Profit-Faktor:
3.47
Mathematische Gewinnerwartung:
1.33 UST
Durchschnittlicher Profit:
1.99 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-8.86 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-9.86 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.86 UST (1)
Wachstum pro Monat :
8.67%
Jahresprognose:
105.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 UST
Maximaler:
10.10 UST (4.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.27% (7.08 UST)
Kapital:
31.86% (90.82 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCHF+ 75
GBPCAD+ 34
EURNZD+ 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCHF+ 104
GBPCAD+ 42
EURNZD+ 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCHF+ 5K
GBPCAD+ 5.9K
EURNZD+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.56 UST
Schlechtester Trade: -10 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 52
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.38 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.86 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
