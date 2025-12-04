SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / PulseX
Ervand Oganesyan

PulseX

Ervand Oganesyan
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 154%
Bybit-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
114
Transacciones Rentables:
107 (93.85%)
Transacciones Irrentables:
7 (6.14%)
Mejor transacción:
9.56 UST
Peor transacción:
-9.86 UST
Beneficio Bruto:
214.26 UST (16 153 pips)
Pérdidas Brutas:
-61.93 UST (4 038 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (90.38 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
90.38 UST (52)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
33.90%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
15.08
Transacciones Largas:
53 (46.49%)
Transacciones Cortas:
61 (53.51%)
Factor de Beneficio:
3.46
Beneficio Esperado:
1.34 UST
Beneficio medio:
2.00 UST
Pérdidas medias:
-8.85 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-9.86 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.86 UST (1)
Crecimiento al mes:
13.13%
Pronóstico anual:
159.30%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 UST
Máxima:
10.10 UST (4.29%)
Reducción relativa:
De balance:
6.27% (7.08 UST)
De fondos:
31.86% (90.82 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCHF+ 75
GBPCAD+ 33
EURNZD+ 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCHF+ 104
GBPCAD+ 41
EURNZD+ 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCHF+ 5K
GBPCAD+ 5.8K
EURNZD+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.56 UST
Peor transacción: -10 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 52
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +90.38 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -9.86 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PulseX
30 USD al mes
154%
0
0
USD
302
UST
16
100%
114
93%
100%
3.45
1.34
UST
32%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.