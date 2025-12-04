- 자본
- 축소
트레이드:
121
이익 거래:
114 (94.21%)
손실 거래:
7 (5.79%)
최고의 거래:
9.56 UST
최악의 거래:
-9.86 UST
총 수익:
224.42 UST (17 582 pips)
총 손실:
-62.35 UST (4 038 pips)
연속 최대 이익:
52 (90.38 UST)
연속 최대 이익:
90.38 UST (52)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
33.90%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
16.05
롱(주식매수):
56 (46.28%)
숏(주식차입매도):
65 (53.72%)
수익 요인:
3.60
기대수익:
1.34 UST
평균 이익:
1.97 UST
평균 손실:
-8.91 UST
연속 최대 손실:
1 (-9.86 UST)
연속 최대 손실:
-9.86 UST (1)
월별 성장률:
9.64%
연간 예측:
117.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 UST
최대한의:
10.10 UST (4.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.27% (7.08 UST)
자본금별:
31.86% (90.82 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|75
|GBPCAD+
|40
|EURNZD+
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCHF+
|104
|GBPCAD+
|51
|EURNZD+
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCHF+
|5K
|GBPCAD+
|7.2K
|EURNZD+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.56 UST
최악의 거래: -10 UST
연속 최대 이익: 52
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +90.38 UST
연속 최대 손실: -9.86 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
162%
0
0
USD
USD
312
UST
UST
17
100%
121
94%
100%
3.59
1.34
UST
UST
32%
1:500