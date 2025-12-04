- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
107 (93.85%)
損失トレード:
7 (6.14%)
ベストトレード:
9.56 UST
最悪のトレード:
-9.86 UST
総利益:
214.26 UST (16 153 pips)
総損失:
-61.93 UST (4 038 pips)
最大連続の勝ち:
52 (90.38 UST)
最大連続利益:
90.38 UST (52)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
33.90%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
15.08
長いトレード:
53 (46.49%)
短いトレード:
61 (53.51%)
プロフィットファクター:
3.46
期待されたペイオフ:
1.34 UST
平均利益:
2.00 UST
平均損失:
-8.85 UST
最大連続の負け:
1 (-9.86 UST)
最大連続損失:
-9.86 UST (1)
月間成長:
13.13%
年間予想:
159.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 UST
最大の:
10.10 UST (4.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.27% (7.08 UST)
エクイティによる:
31.86% (90.82 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|75
|GBPCAD+
|33
|EURNZD+
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCHF+
|104
|GBPCAD+
|41
|EURNZD+
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCHF+
|5K
|GBPCAD+
|5.8K
|EURNZD+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.56 UST
最悪のトレード: -10 UST
最大連続の勝ち: 52
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +90.38 UST
最大連続損失: -9.86 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
154%
0
0
USD
USD
302
UST
UST
16
100%
114
93%
100%
3.45
1.34
UST
UST
32%
1:500