Ervand Oganesyan

PulseX

Ervand Oganesyan
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 154%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
107 (93.85%)
損失トレード:
7 (6.14%)
ベストトレード:
9.56 UST
最悪のトレード:
-9.86 UST
総利益:
214.26 UST (16 153 pips)
総損失:
-61.93 UST (4 038 pips)
最大連続の勝ち:
52 (90.38 UST)
最大連続利益:
90.38 UST (52)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
33.90%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
15.08
長いトレード:
53 (46.49%)
短いトレード:
61 (53.51%)
プロフィットファクター:
3.46
期待されたペイオフ:
1.34 UST
平均利益:
2.00 UST
平均損失:
-8.85 UST
最大連続の負け:
1 (-9.86 UST)
最大連続損失:
-9.86 UST (1)
月間成長:
13.13%
年間予想:
159.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 UST
最大の:
10.10 UST (4.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.27% (7.08 UST)
エクイティによる:
31.86% (90.82 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCHF+ 75
GBPCAD+ 33
EURNZD+ 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCHF+ 104
GBPCAD+ 41
EURNZD+ 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCHF+ 5K
GBPCAD+ 5.8K
EURNZD+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.56 UST
最悪のトレード: -10 UST
最大連続の勝ち: 52
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +90.38 UST
最大連続損失: -9.86 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
