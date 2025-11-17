- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
14 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (53.33%)
En iyi işlem:
15.74 USD
En kötü işlem:
-12.91 USD
Brüt kâr:
178.74 USD (18 008 pips)
Brüt zarar:
-136.95 USD (13 527 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (135.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.27 USD (10)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
36.02%
Maks. mevduat yükü:
2.05%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
16 (53.33%)
Satış işlemleri:
14 (46.67%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
12.77 USD
Ortalama zarar:
-8.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-114.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.52 USD (13)
Aylık büyüme:
1.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.48 USD
Maksimum:
114.52 USD (4.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.54% (114.52 USD)
Varlığa göre:
2.66% (65.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.74 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +135.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
0%
30
46%
36%
1.30
1.39
USD
USD
5%
1:200