- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
206
利益トレード:
132 (64.07%)
損失トレード:
74 (35.92%)
ベストトレード:
30.39 USD
最悪のトレード:
-24.77 USD
総利益:
1 175.69 USD (118 823 pips)
総損失:
-625.78 USD (61 810 pips)
最大連続の勝ち:
14 (162.78 USD)
最大連続利益:
162.78 USD (14)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
15.32%
最大入金額:
2.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
4.80
長いトレード:
130 (63.11%)
短いトレード:
76 (36.89%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
2.67 USD
平均利益:
8.91 USD
平均損失:
-8.46 USD
最大連続の負け:
13 (-114.52 USD)
最大連続損失:
-114.52 USD (13)
月間成長:
13.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.48 USD
最大の:
114.52 USD (4.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.54% (114.52 USD)
エクイティによる:
2.66% (65.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|550
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|57K
|EURUSD
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.39 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +162.78 USD
最大連続損失: -114.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
レビューなし
