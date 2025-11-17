- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
206
Negociações com lucro:
132 (64.07%)
Negociações com perda:
74 (35.92%)
Melhor negociação:
30.39 USD
Pior negociação:
-24.77 USD
Lucro bruto:
1 175.69 USD (118 823 pips)
Perda bruta:
-625.78 USD (61 810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (162.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
162.78 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
15.32%
Depósito máximo carregado:
2.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.80
Negociações longas:
130 (63.11%)
Negociações curtas:
76 (36.89%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
2.67 USD
Lucro médio:
8.91 USD
Perda média:
-8.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-114.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.52 USD (13)
Crescimento mensal:
13.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
93.48 USD
Máximo:
114.52 USD (4.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.54% (114.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.66% (65.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|550
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|57K
|EURUSD
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.39 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +162.78 USD
Máxima perda consecutiva: -114.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
271 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
6
0%
206
64%
15%
1.87
2.67
USD
USD
5%
1:200