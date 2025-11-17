- 成长
交易:
204
盈利交易:
132 (64.70%)
亏损交易:
72 (35.29%)
最好交易:
30.39 USD
最差交易:
-24.77 USD
毛利:
1 175.69 USD (118 823 pips)
毛利亏损:
-605.33 USD (59 785 pips)
最大连续赢利:
14 (162.78 USD)
最大连续盈利:
162.78 USD (14)
夏普比率:
0.29
交易活动:
15.32%
最大入金加载:
2.05%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.98
长期交易:
128 (62.75%)
短期交易:
76 (37.25%)
利润因子:
1.94
预期回报:
2.80 USD
平均利润:
8.91 USD
平均损失:
-8.41 USD
最大连续失误:
13 (-114.52 USD)
最大连续亏损:
-114.52 USD (13)
每月增长:
11.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
93.48 USD
最大值:
114.52 USD (4.54%)
相对跌幅:
结余:
4.54% (114.52 USD)
净值:
2.66% (65.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|203
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|570
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.39 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +162.78 USD
最大连续亏损: -114.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
