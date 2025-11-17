- Прирост
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
131 (64.85%)
Убыточных трейдов:
71 (35.15%)
Лучший трейд:
30.39 USD
Худший трейд:
-24.77 USD
Общая прибыль:
1 165.69 USD (117 813 pips)
Общий убыток:
-595.23 USD (58 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (162.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
162.78 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
16.77%
Макс. загрузка депозита:
2.05%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.98
Длинных трейдов:
126 (62.38%)
Коротких трейдов:
76 (37.62%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
2.82 USD
Средняя прибыль:
8.90 USD
Средний убыток:
-8.38 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-114.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.52 USD (13)
Прирост в месяц:
14.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.48 USD
Максимальная:
114.52 USD (4.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.54% (114.52 USD)
По эквити:
2.66% (65.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|570
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.39 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +162.78 USD
Макс. убыток в серии: -114.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
