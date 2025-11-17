- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
14 (46.66%)
Loss Trade:
16 (53.33%)
Best Trade:
15.74 USD
Worst Trade:
-12.91 USD
Profitto lordo:
178.74 USD (18 008 pips)
Perdita lorda:
-136.95 USD (13 527 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (135.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.27 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
36.02%
Massimo carico di deposito:
2.05%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
16 (53.33%)
Short Trade:
14 (46.67%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
12.77 USD
Perdita media:
-8.56 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-114.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.52 USD (13)
Crescita mensile:
1.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.48 USD
Massimale:
114.52 USD (4.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.54% (114.52 USD)
Per equità:
2.66% (65.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.74 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +135.27 USD
Massima perdita consecutiva: -114.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
