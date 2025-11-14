- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
21 (65.62%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (34.38%)
En iyi işlem:
18.21 USD
En kötü işlem:
-3.77 USD
Brüt kâr:
122.55 USD (131 382 pips)
Brüt zarar:
-21.97 USD (2 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (72.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.83 USD (6)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
87.82%
Maks. mevduat yükü:
36.19%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
10.64
Alış işlemleri:
32 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.58
Beklenen getiri:
3.14 USD
Ortalama kâr:
5.84 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.31 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.30 USD
Maksimum:
9.45 USD (3.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.06% (9.39 USD)
Varlığa göre:
17.27% (53.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|89
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9K
|BTCUSD
|120K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.21 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +72.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.74 × 4800
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.36 × 1440
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.47 × 747
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
İnceleme yok
