Philipp Warmuth

FoREX Trading PLUS

Philipp Warmuth
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 90%
FusionMarkets-Live
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
260
Прибыльных трейдов:
172 (66.15%)
Убыточных трейдов:
88 (33.85%)
Лучший трейд:
77.16 USD
Худший трейд:
-22.17 USD
Общая прибыль:
895.24 USD (2 579 883 pips)
Общий убыток:
-642.36 USD (2 515 293 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (92.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.17 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
90.92%
Макс. загрузка депозита:
68.75%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.04
Длинных трейдов:
170 (65.38%)
Коротких трейдов:
90 (34.62%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
5.20 USD
Средний убыток:
-7.30 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-27.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.62 USD (3)
Прирост в месяц:
45.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.30 USD
Максимальная:
83.30 USD (14.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.63% (83.13 USD)
По эквити:
37.86% (150.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 166
BTCUSD 73
XAGUSD 15
EURCHF 3
USDCHF 2
NAS100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 249
BTCUSD -6
XAGUSD 13
EURCHF 14
USDCHF -16
NAS100 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD 39K
XAGUSD 262
EURCHF 552
USDCHF -244
NAS100 -66
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.16 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +92.17 USD
Макс. убыток в серии: -27.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.89 × 6395
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
PUPrime-Live
3.00 × 1
XM.COM-MT5
3.23 × 43
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.22 × 27
RoboForex-ECN
4.41 × 165
Darwinex-Live
4.84 × 70
OxSecurities-Live
5.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
TASS-Live
6.08 × 12
GBEbrokers-LIVE
6.10 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
Valutrades-Live
6.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
еще 58...
This signal focuses primarily on intraday opportunities in XAUUSD (Gold), with a disciplined approach to risk and capital preservation. All trades are placed manually based on technical setups at key support and resistance zones, as well as price channel movements on H4 / D1 timeframe.

The strategy avoids high-risk methods such as Martingale, Grid, or news-based scalping. Each trade most of the time includes a predefined stop-loss and take-profit level. Trade frequency is moderate and based on market conditions – quality over quantity is the guiding principle.

Typical holding times range from 30 minutes to a few hours, depending on volatility and momentum. Maximum open positions are limited to two at a time to avoid overexposure.

A minimum capital of $500–$1,000 and a leverage of at least 1:100 are recommended for proper replication of trades.

This signal is designed for those who value transparency, consistency, and risk-aware execution. Thank you for your interest – feel free to contact me if you have any questions.

You are also welcome to join our active community on Telegram:

> Past performance is not indicative of future results. Please invest responsibly and only risk capital you can afford to lose.
Нет отзывов
2025.12.24 08:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 20:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 14:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.14 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 04:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 04:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 09:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:400
2025.11.23 09:01 2025.11.23 09:01:46  

Lowered Leverage from 1:400 to 1:300 to increase durability in high volatility times; latest relatively high drawdown of over 30% should not occur anymore.

2025.11.21 22:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.14 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 15:31
Share of trading days is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.