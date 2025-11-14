- Прирост
Всего трейдов:
260
Прибыльных трейдов:
172 (66.15%)
Убыточных трейдов:
88 (33.85%)
Лучший трейд:
77.16 USD
Худший трейд:
-22.17 USD
Общая прибыль:
895.24 USD (2 579 883 pips)
Общий убыток:
-642.36 USD (2 515 293 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (92.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.17 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
90.92%
Макс. загрузка депозита:
68.75%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.04
Длинных трейдов:
170 (65.38%)
Коротких трейдов:
90 (34.62%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
5.20 USD
Средний убыток:
-7.30 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-27.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.62 USD (3)
Прирост в месяц:
45.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.30 USD
Максимальная:
83.30 USD (14.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.63% (83.13 USD)
По эквити:
37.86% (150.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|166
|BTCUSD
|73
|XAGUSD
|15
|EURCHF
|3
|USDCHF
|2
|NAS100
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|249
|BTCUSD
|-6
|XAGUSD
|13
|EURCHF
|14
|USDCHF
|-16
|NAS100
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|39K
|XAGUSD
|262
|EURCHF
|552
|USDCHF
|-244
|NAS100
|-66
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.16 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +92.17 USD
Макс. убыток в серии: -27.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.89 × 6395
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|3.23 × 43
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.22 × 27
|
RoboForex-ECN
|4.41 × 165
|
Darwinex-Live
|4.84 × 70
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
TASS-Live
|6.08 × 12
|
GBEbrokers-LIVE
|6.10 × 10
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
Valutrades-Live
|6.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
This signal focuses primarily on intraday opportunities in XAUUSD (Gold), with a disciplined approach to risk and capital preservation. All trades are placed manually based on technical setups at key support and resistance zones, as well as price channel movements on H4 / D1 timeframe.
The strategy avoids high-risk methods such as Martingale, Grid, or news-based scalping. Each trade most of the time includes a predefined stop-loss and take-profit level. Trade frequency is moderate and based on market conditions – quality over quantity is the guiding principle.
Typical holding times range from 30 minutes to a few hours, depending on volatility and momentum. Maximum open positions are limited to two at a time to avoid overexposure.
A minimum capital of $500–$1,000 and a leverage of at least 1:100 are recommended for proper replication of trades.
This signal is designed for those who value transparency, consistency, and risk-aware execution. Thank you for your interest – feel free to contact me if you have any questions.
> Past performance is not indicative of future results. Please invest responsibly and only risk capital you can afford to lose.
You are also welcome to join our active community on Telegram:
Lowered Leverage from 1:400 to 1:300 to increase durability in high volatility times; latest relatively high drawdown of over 30% should not occur anymore.
