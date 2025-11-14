- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
22 (66.66%)
Loss Trade:
11 (33.33%)
Best Trade:
18.21 USD
Worst Trade:
-3.77 USD
Profitto lordo:
131.87 USD (224 582 pips)
Perdita lorda:
-21.99 USD (2 038 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (82.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.15 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
87.82%
Massimo carico di deposito:
36.19%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
11.63
Long Trade:
33 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.00
Profitto previsto:
3.33 USD
Profitto medio:
5.99 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.31 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.30 USD
Massimale:
9.45 USD (3.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.06% (9.39 USD)
Per equità:
17.27% (53.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|89
|BTCUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9K
|BTCUSD
|214K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.21 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +82.15 USD
Massima perdita consecutiva: -9.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.74 × 4800
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.36 × 1440
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.47 × 747
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
