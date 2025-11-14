- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
25.51 USD
En kötü işlem:
-40.00 USD
Brüt kâr:
93.81 USD (3 591 pips)
Brüt zarar:
-104.72 USD (207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (24.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.30 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
32.80%
Maks. mevduat yükü:
1.53%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-1.09 USD
Ortalama kâr:
15.64 USD
Ortalama zarar:
-26.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-67.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.50 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.71 USD
Maksimum:
78.71 USD (3.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.51% (78.50 USD)
Varlığa göre:
1.74% (38.50 USD)
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|7
|XAGUSD
|3
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XTIUSD
|-81
|XAGUSD
|70
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XTIUSD
|-161
|XAGUSD
|3.5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.51 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Signal for Nexus Commodity EA (3% balance risk)
İnceleme yok
Ayda 50 USD
-0%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
2
100%
10
60%
33%
0.89
-1.09
USD
USD
4%
1:500