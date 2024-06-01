- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
759
Kârla kapanan işlemler:
398 (52.43%)
Zararla kapanan işlemler:
361 (47.56%)
En iyi işlem:
259.86 USD
En kötü işlem:
-108.81 USD
Brüt kâr:
7 990.44 USD (5 021 898 pips)
Brüt zarar:
-7 121.06 USD (4 254 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (168.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
612.20 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
32.38%
Maks. mevduat yükü:
16.29%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
759 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
20.08 USD
Ortalama zarar:
-19.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-627.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-627.62 USD (14)
Aylık büyüme:
21.24%
Yıllık tahmin:
257.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
675.55 USD
Maksimum:
1 167.41 USD (149.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.11% (1 169.64 USD)
Varlığa göre:
9.44% (153.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|260
|US30
|184
|JP225
|167
|USTEC
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|-69
|US30
|310
|JP225
|192
|USTEC
|437
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|23K
|US30
|247K
|JP225
|271K
|USTEC
|227K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +259.86 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +168.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -627.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|7.83 × 942
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.27 × 4519
|
ICMarketsEU-MT5-2
|20.53 × 19
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
49%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
69
100%
759
52%
32%
1.12
1.15
USD
USD
47%
1:500