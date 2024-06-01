SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nexus Stock Indices
Thang Chu

Nexus Stock Indices

Thang Chu
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 49%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
759
Kârla kapanan işlemler:
398 (52.43%)
Zararla kapanan işlemler:
361 (47.56%)
En iyi işlem:
259.86 USD
En kötü işlem:
-108.81 USD
Brüt kâr:
7 990.44 USD (5 021 898 pips)
Brüt zarar:
-7 121.06 USD (4 254 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (168.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
612.20 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
32.38%
Maks. mevduat yükü:
16.29%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
759 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
20.08 USD
Ortalama zarar:
-19.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-627.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-627.62 USD (14)
Aylık büyüme:
21.24%
Yıllık tahmin:
257.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
675.55 USD
Maksimum:
1 167.41 USD (149.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.11% (1 169.64 USD)
Varlığa göre:
9.44% (153.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 260
US30 184
JP225 167
USTEC 148
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 -69
US30 310
JP225 192
USTEC 437
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 23K
US30 247K
JP225 271K
USTEC 227K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +259.86 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +168.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -627.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 93
ICMarketsSC-MT5
7.83 × 942
ICMarketsSC-MT5-2
13.27 × 4519
ICMarketsEU-MT5-2
20.53 × 19
