Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real 0.00 × 29 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 4 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 8 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 2 Exness-MT5Real31 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 2.90 × 93 ICMarketsSC-MT5 7.83 × 942 ICMarketsSC-MT5-2 13.27 × 4519 ICMarketsEU-MT5-2 20.53 × 19 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya