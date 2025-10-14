SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nexus Macro Hedge Portfolio
Thang Chu

Nexus Macro Hedge Portfolio

Thang Chu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (77.78%)
En iyi işlem:
37.00 USD
En kötü işlem:
-23.94 USD
Brüt kâr:
43.60 USD (14 955 pips)
Brüt zarar:
-76.57 USD (210 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (43.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.60 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.23%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-3.66 USD
Ortalama kâr:
21.80 USD
Ortalama zarar:
-10.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-75.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.91 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.43 USD
Maksimum:
76.43 USD (1.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.52% (76.15 USD)
Varlığa göre:
1.28% (63.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
US30 1
US500 1
BTCUSD 1
MVRS.NAS 1
AAPL.NAS 1
JP225 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13
US30 -1
US500 -24
BTCUSD -20
MVRS.NAS -2
AAPL.NAS -5
JP225 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.7K
US30 -520
US500 -2.7K
BTCUSD -205K
MVRS.NAS -169
AAPL.NAS -1.2K
JP225 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.00 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +43.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarkets-MT5-4
0.50 × 10
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
CapitalPointTrading-MT5-4
1.30 × 111
ICMarketsAU-Live
1.32 × 194
Exness-MT5Real17
1.52 × 23
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
90 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
a custom portfolio of my EAs (Gold Trend X, Nexus Stock Trader, Nexus Stock Indices, Swap Master, Nexus Bitcoin Scalper, some strategies from Market Cycles Order Flow and custom strategies for XAGUSD & XAUJPY)
İnceleme yok
2025.10.15 20:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.14 20:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 14:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 14:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 14:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nexus Macro Hedge Portfolio
Ayda 99 USD
-1%
0
0
USD
5K
USD
1
100%
9
22%
100%
0.56
-3.66
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.