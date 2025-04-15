SinyallerBölümler
Thang Chu

Nexus Stock Trader

Thang Chu
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
118 (42.75%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (57.25%)
En iyi işlem:
105.64 USD
En kötü işlem:
-50.96 USD
Brüt kâr:
2 010.80 USD (373 611 pips)
Brüt zarar:
-1 830.74 USD (299 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (265.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.29 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.66%
Maks. mevduat yükü:
125.01%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
276 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
17.04 USD
Ortalama zarar:
-11.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-111.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-147.32 USD (8)
Aylık büyüme:
1.32%
Yıllık tahmin:
13.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.24 USD
Maksimum:
241.09 USD (26.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.24% (240.44 USD)
Varlığa göre:
2.47% (42.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AAPL.NAS 28
AVGO.NAS 25
AMZN.NAS 24
MVRS.NAS 24
IBM.NYSE 23
MSTR.NAS 19
INTU.NAS 19
CRM.NYSE 18
COP.NYSE 17
TSLA.NAS 15
MSFT.NAS 14
BRK-B.NYSE 13
GOOG.NAS 10
MRK.NYSE 8
AMD.NAS 7
ADBE.NAS 7
NVDA.NAS 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AAPL.NAS 168
AVGO.NAS 93
AMZN.NAS 19
MVRS.NAS -69
IBM.NYSE 91
MSTR.NAS -113
INTU.NAS 93
CRM.NYSE -22
COP.NYSE 32
TSLA.NAS -1
MSFT.NAS -33
BRK-B.NYSE 116
GOOG.NAS -70
MRK.NYSE -48
AMD.NAS -27
ADBE.NAS -34
NVDA.NAS -15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AAPL.NAS 49K
AVGO.NAS 28K
AMZN.NAS 3.6K
MVRS.NAS -2.8K
IBM.NYSE 3.1K
MSTR.NAS -1.8K
INTU.NAS 3.7K
CRM.NYSE 12K
COP.NYSE 12K
TSLA.NAS 583
MSFT.NAS -167
BRK-B.NYSE 1.9K
GOOG.NAS -1.5K
MRK.NYSE -26K
AMD.NAS -14K
ADBE.NAS 8.2K
NVDA.NAS -218
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.64 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +265.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Tracking account for Nexus Stock Trader 

https://www.mql5.com/en/market/product/136438

İnceleme yok
2025.06.25 21:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 19:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 19:34
Share of trading days is too low
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.16 18:22
Share of trading days is too low
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.15 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.15 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
