Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
24.83 USD
Worst Trade:
-40.00 USD
Profitto lordo:
68.30 USD (2 287 pips)
Perdita lorda:
-104.72 USD (207 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (24.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
31.79%
Massimo carico di deposito:
1.53%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-4.05 USD
Profitto medio:
13.66 USD
Perdita media:
-26.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-67.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.50 USD (2)
Crescita mensile:
-1.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.71 USD
Massimale:
78.71 USD (3.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.51% (78.50 USD)
Per equità:
1.74% (38.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|7
|XAGUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XTIUSD
|-81
|XAGUSD
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XTIUSD
|-161
|XAGUSD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +24.83 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.00 USD
Massima perdita consecutiva: -67.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.86 × 7
|
FusionMarkets-Live
|1.82 × 17
Signal for Nexus Commodity EA (3% balance risk)
Non ci sono recensioni
