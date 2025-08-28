SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Trend X
Thang Chu

Gold Trend X

Thang Chu
1 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
1 / 230 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 233%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
483
Kârla kapanan işlemler:
242 (50.10%)
Zararla kapanan işlemler:
241 (49.90%)
En iyi işlem:
414.41 USD
En kötü işlem:
-134.52 USD
Brüt kâr:
12 917.82 USD (511 310 pips)
Brüt zarar:
-7 807.92 USD (284 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 148.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 293.25 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
41.26%
Maks. mevduat yükü:
4.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
5.23
Alış işlemleri:
381 (78.88%)
Satış işlemleri:
102 (21.12%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
10.58 USD
Ortalama kâr:
53.38 USD
Ortalama zarar:
-32.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-160.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-627.54 USD (6)
Aylık büyüme:
45.19%
Yıllık tahmin:
545.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.58 USD
Maksimum:
976.37 USD (27.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.82% (843.83 USD)
Varlığa göre:
6.76% (32.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 483
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 227K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +414.41 USD
En kötü işlem: -135 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 148.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 3
Eightcap-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 1
TickmillUK-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real
1.86 × 7
Exness-MT5Real3
1.95 × 21
ICTrading-MT5-4
2.43 × 92
MilliyFXGlobal-Server
2.56 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 1141
RazeGlobalMarkets-Server
3.00 × 25
DNAMarkets-Real
3.50 × 212
Axiory-Live
4.35 × 26
ICMarketsSC-MT5
4.86 × 591
FusionMarkets-Live
5.79 × 133
ICMarketsSC-MT5-4
6.23 × 632
GemTradeCo-Live
6.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.71 × 45
Tickmill-Live
8.00 × 2
GBEbrokers-LIVE
8.86 × 51
Darwinex-Live
9.24 × 42
FBS-Real
9.50 × 8
OxSecurities-Live
10.00 × 2
VantageInternational-Live
13.47 × 310
Ava-Real 1-MT5
14.00 × 4
3 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
Jhon Garcia
46
Jhon Garcia 2025.08.28 13:04   

Very unkind trader

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Trend X
Ayda 99 USD
233%
1
230
USD
8K
USD
60
100%
483
50%
41%
1.65
10.58
USD
20%
1:500
Kopyala

