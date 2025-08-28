- Büyüme
İşlemler:
483
Kârla kapanan işlemler:
242 (50.10%)
Zararla kapanan işlemler:
241 (49.90%)
En iyi işlem:
414.41 USD
En kötü işlem:
-134.52 USD
Brüt kâr:
12 917.82 USD (511 310 pips)
Brüt zarar:
-7 807.92 USD (284 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 148.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 293.25 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
41.26%
Maks. mevduat yükü:
4.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
5.23
Alış işlemleri:
381 (78.88%)
Satış işlemleri:
102 (21.12%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
10.58 USD
Ortalama kâr:
53.38 USD
Ortalama zarar:
-32.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-160.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-627.54 USD (6)
Aylık büyüme:
45.19%
Yıllık tahmin:
545.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.58 USD
Maksimum:
976.37 USD (27.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.82% (843.83 USD)
Varlığa göre:
6.76% (32.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|483
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|227K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +414.41 USD
En kötü işlem: -135 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 148.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 3
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|1.86 × 7
|
Exness-MT5Real3
|1.95 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|2.43 × 92
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.56 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 1141
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
DNAMarkets-Real
|3.50 × 212
|
Axiory-Live
|4.35 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|4.86 × 591
|
FusionMarkets-Live
|5.79 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.23 × 632
|
GemTradeCo-Live
|6.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.71 × 45
|
Tickmill-Live
|8.00 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|8.86 × 51
|
Darwinex-Live
|9.24 × 42
|
FBS-Real
|9.50 × 8
|
OxSecurities-Live
|10.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|13.47 × 310
|
Ava-Real 1-MT5
|14.00 × 4
