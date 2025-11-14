Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsAU-Live 0.00 × 10 ICMarketsSC-MT5-2 0.17 × 76 ICMarketsSC-MT5 0.25 × 8 ICMarketsSC-MT5-4 0.86 × 7 FusionMarkets-Live 1.82 × 17