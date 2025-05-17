SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PulseTrend Algo
Thang Chu

PulseTrend Algo

Thang Chu
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
154 (47.38%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (52.62%)
En iyi işlem:
52.72 USD
En kötü işlem:
-35.81 USD
Brüt kâr:
1 481.75 USD (108 448 pips)
Brüt zarar:
-1 490.12 USD (106 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (168.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.11 USD (17)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
76.92%
Maks. mevduat yükü:
4.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
221 (68.00%)
Satış işlemleri:
104 (32.00%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
9.62 USD
Ortalama zarar:
-8.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-71.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.52 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.74%
Yıllık tahmin:
-45.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.00 USD
Maksimum:
360.26 USD (58.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.75% (149.15 USD)
Varlığa göre:
11.28% (41.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 138
GBPJPY 52
XAUUSD 52
CADJPY 36
EURJPY 24
XAUJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 178
GBPJPY -48
XAUUSD -127
CADJPY -65
EURJPY -41
XAUJPY 94
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 9.5K
GBPJPY -4.3K
XAUUSD -12K
CADJPY -3.2K
EURJPY -2.1K
XAUJPY 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.72 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +168.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 9408
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 225
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
FusionMarkets-Live
2.80 × 384
69 daha fazla...
Product: https://www.mql5.com/en/market/product/109018/
İnceleme yok
2025.07.28 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 17:08
Share of trading days is too low
2025.05.19 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 16:02
Share of trading days is too low
2025.05.19 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.17 09:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 09:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PulseTrend Algo
Ayda 99 USD
-12%
0
0
USD
2.1K
USD
19
100%
325
47%
77%
0.99
-0.03
USD
19%
1:500
