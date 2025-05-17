- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
154 (47.38%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (52.62%)
En iyi işlem:
52.72 USD
En kötü işlem:
-35.81 USD
Brüt kâr:
1 481.75 USD (108 448 pips)
Brüt zarar:
-1 490.12 USD (106 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (168.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.11 USD (17)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
76.92%
Maks. mevduat yükü:
4.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
221 (68.00%)
Satış işlemleri:
104 (32.00%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
9.62 USD
Ortalama zarar:
-8.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-71.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.52 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.74%
Yıllık tahmin:
-45.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.00 USD
Maksimum:
360.26 USD (58.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.75% (149.15 USD)
Varlığa göre:
11.28% (41.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|138
|GBPJPY
|52
|XAUUSD
|52
|CADJPY
|36
|EURJPY
|24
|XAUJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|178
|GBPJPY
|-48
|XAUUSD
|-127
|CADJPY
|-65
|EURJPY
|-41
|XAUJPY
|94
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|9.5K
|GBPJPY
|-4.3K
|XAUUSD
|-12K
|CADJPY
|-3.2K
|EURJPY
|-2.1K
|XAUJPY
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.72 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +168.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 9408
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 225
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
FusionMarkets-Live
|2.80 × 384
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
-12%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
19
100%
325
47%
77%
0.99
-0.03
USD
USD
19%
1:500