- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
570
Kârla kapanan işlemler:
264 (46.31%)
Zararla kapanan işlemler:
306 (53.68%)
En iyi işlem:
68.64 USD
En kötü işlem:
-52.67 USD
Brüt kâr:
3 210.18 USD (304 859 pips)
Brüt zarar:
-3 203.83 USD (293 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (69.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.53 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.70%
Maks. mevduat yükü:
6.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
415 (72.81%)
Satış işlemleri:
155 (27.19%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
12.16 USD
Ortalama zarar:
-10.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-249.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-249.45 USD (16)
Aylık büyüme:
5.63%
Yıllık tahmin:
68.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.51 USD
Maksimum:
486.11 USD (69.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.51% (327.47 USD)
Varlığa göre:
10.48% (53.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|173
|GBPJPY
|139
|XAUUSD
|119
|EURJPY
|105
|XAUJPY
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|87
|GBPJPY
|-171
|XAUUSD
|457
|EURJPY
|-188
|XAUJPY
|-179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|-16K
|XAUUSD
|51K
|EURJPY
|-9.1K
|XAUJPY
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +68.64 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +69.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -249.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 9328
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 224
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
FusionMarkets-Live
|2.80 × 384
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
16%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
19
100%
570
46%
100%
1.00
0.01
USD
USD
23%
1:500