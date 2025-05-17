SinyallerBölümler
Thang Chu

Market Cycles Order Flow

Thang Chu
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
570
Kârla kapanan işlemler:
264 (46.31%)
Zararla kapanan işlemler:
306 (53.68%)
En iyi işlem:
68.64 USD
En kötü işlem:
-52.67 USD
Brüt kâr:
3 210.18 USD (304 859 pips)
Brüt zarar:
-3 203.83 USD (293 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (69.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.53 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.70%
Maks. mevduat yükü:
6.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
415 (72.81%)
Satış işlemleri:
155 (27.19%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
12.16 USD
Ortalama zarar:
-10.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-249.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-249.45 USD (16)
Aylık büyüme:
5.63%
Yıllık tahmin:
68.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.51 USD
Maksimum:
486.11 USD (69.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.51% (327.47 USD)
Varlığa göre:
10.48% (53.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 173
GBPJPY 139
XAUUSD 119
EURJPY 105
XAUJPY 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 87
GBPJPY -171
XAUUSD 457
EURJPY -188
XAUJPY -179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 11K
GBPJPY -16K
XAUUSD 51K
EURJPY -9.1K
XAUJPY -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.64 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +69.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -249.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 9328
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 224
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
FusionMarkets-Live
2.80 × 384
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 07:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 22:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 02:26
Share of trading days is too low
2025.05.20 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.20 01:20
Share of trading days is too low
2025.05.20 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.17 09:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 09:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
