SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nexus Bitcoin Scalper
Thang Chu

Nexus Bitcoin Scalper

Thang Chu
0 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
1 / 85K USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 90%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 035
Kârla kapanan işlemler:
458 (44.25%)
Zararla kapanan işlemler:
577 (55.75%)
En iyi işlem:
125.86 USD
En kötü işlem:
-62.77 USD
Brüt kâr:
7 080.90 USD (40 891 437 pips)
Brüt zarar:
-7 281.29 USD (41 624 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (135.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.63 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
41.70%
Maks. mevduat yükü:
5.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
811 (78.36%)
Satış işlemleri:
224 (21.64%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.19 USD
Ortalama kâr:
15.46 USD
Ortalama zarar:
-12.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-245.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-283.50 USD (10)
Aylık büyüme:
-8.97%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
606.94 USD
Maksimum:
1 166.50 USD (164.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.61% (1 166.50 USD)
Varlığa göre:
24.50% (47.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1035
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -734K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.86 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +135.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -245.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Tracking account for Nexus Bitcoin Scalper: https://www.mql5.com/en/market/product/113000/
İnceleme yok
2025.02.05 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.05 18:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.03 17:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.23 23:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.19 08:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.17 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 18:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.15 02:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.08 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.08 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.07 05:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.06 02:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.05 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.03 20:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.01 17:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.31 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.27 15:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.25 00:28
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nexus Bitcoin Scalper
Ayda 99 USD
90%
1
85K
USD
2.3K
USD
85
99%
1 035
44%
42%
0.97
-0.19
USD
48%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.