İşlemler:
1 035
Kârla kapanan işlemler:
458 (44.25%)
Zararla kapanan işlemler:
577 (55.75%)
En iyi işlem:
125.86 USD
En kötü işlem:
-62.77 USD
Brüt kâr:
7 080.90 USD (40 891 437 pips)
Brüt zarar:
-7 281.29 USD (41 624 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (135.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.63 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
41.70%
Maks. mevduat yükü:
5.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
811 (78.36%)
Satış işlemleri:
224 (21.64%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.19 USD
Ortalama kâr:
15.46 USD
Ortalama zarar:
-12.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-245.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-283.50 USD (10)
Aylık büyüme:
-8.97%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
606.94 USD
Maksimum:
1 166.50 USD (164.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.61% (1 166.50 USD)
Varlığa göre:
24.50% (47.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1035
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-734K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +125.86 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +135.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -245.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|21.97 × 181
Tracking account for Nexus Bitcoin Scalper: https://www.mql5.com/en/market/product/113000/
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
90%
1
85K
USD
USD
2.3K
USD
USD
85
99%
1 035
44%
42%
0.97
-0.19
USD
USD
48%
1:500