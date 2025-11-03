- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
20 (95.23%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.76%)
En iyi işlem:
6.78 USD
En kötü işlem:
-30.13 USD
Brüt kâr:
84.13 USD (51 065 pips)
Brüt zarar:
-32.34 USD (30 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (63.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.05 USD (13)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
19 (90.48%)
Satış işlemleri:
2 (9.52%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
2.47 USD
Ortalama kâr:
4.21 USD
Ortalama zarar:
-32.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.13 USD (1)
Aylık büyüme:
95.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.68 USD
Maksimum:
30.27 USD (42.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.78 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +63.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
