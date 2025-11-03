- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
48 (94.11%)
亏损交易:
3 (5.88%)
最好交易:
14.83 USD
最差交易:
-31.12 USD
毛利:
154.93 USD (56 184 pips)
毛利亏损:
-96.84 USD (36 163 pips)
最大连续赢利:
19 (78.84 USD)
最大连续盈利:
78.84 USD (19)
夏普比率:
0.23
交易活动:
1.26%
最大入金加载:
26.95%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.46
长期交易:
41 (80.39%)
短期交易:
10 (19.61%)
利润因子:
1.60
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
3.23 USD
平均损失:
-32.28 USD
最大连续失误:
1 (-31.12 USD)
最大连续亏损:
-31.12 USD (1)
每月增长:
19.38%
年度预测:
235.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.68 USD
最大值:
39.77 USD (34.01%)
相对跌幅:
结余:
42.78% (30.20 USD)
净值:
23.11% (24.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.83 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +78.84 USD
最大连续亏损: -31.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月399 USD
116%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
16
100%
51
94%
1%
1.59
1.14
USD
USD
43%
1:500