- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
48 (94.11%)
Убыточных трейдов:
3 (5.88%)
Лучший трейд:
14.83 USD
Худший трейд:
-31.12 USD
Общая прибыль:
154.93 USD (56 184 pips)
Общий убыток:
-96.84 USD (36 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (78.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
78.84 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
1.26%
Макс. загрузка депозита:
26.95%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.46
Длинных трейдов:
41 (80.39%)
Коротких трейдов:
10 (19.61%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-32.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-31.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.12 USD (1)
Прирост в месяц:
19.38%
Годовой прогноз:
235.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.68 USD
Максимальная:
39.77 USD (34.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.78% (30.20 USD)
По эквити:
23.11% (24.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.83 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +78.84 USD
Макс. убыток в серии: -31.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
399 USD в месяц
116%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
16
100%
51
94%
1%
1.59
1.14
USD
USD
43%
1:500