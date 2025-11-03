СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Capital Neural EA GPX
Natalia Rossinskaia

Capital Neural EA GPX

Natalia Rossinskaia
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 399 USD в месяц
прирост с 2025 116%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
48 (94.11%)
Убыточных трейдов:
3 (5.88%)
Лучший трейд:
14.83 USD
Худший трейд:
-31.12 USD
Общая прибыль:
154.93 USD (56 184 pips)
Общий убыток:
-96.84 USD (36 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (78.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
78.84 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
1.26%
Макс. загрузка депозита:
26.95%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.46
Длинных трейдов:
41 (80.39%)
Коротких трейдов:
10 (19.61%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-32.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-31.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.12 USD (1)
Прирост в месяц:
19.38%
Годовой прогноз:
235.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.68 USD
Максимальная:
39.77 USD (34.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.78% (30.20 USD)
По эквити:
23.11% (24.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 58
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.83 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +78.84 USD
Макс. убыток в серии: -31.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Нет отзывов
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 17:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.23% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.