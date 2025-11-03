SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Capital Neural EA GPX
Natalia Rossinskaia

Capital Neural EA GPX

Natalia Rossinskaia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 399 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 116%
RoboForex-ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
48 (94.11%)
Verlusttrades:
3 (5.88%)
Bester Trade:
14.83 USD
Schlechtester Trade:
-31.12 USD
Bruttoprofit:
154.93 USD (56 184 pips)
Bruttoverlust:
-96.84 USD (36 163 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (78.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
78.84 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
1.26%
Max deposit load:
26.95%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.46
Long-Positionen:
41 (80.39%)
Short-Positionen:
10 (19.61%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-31.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.12 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.38%
Jahresprognose:
235.19%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.68 USD
Maximaler:
39.77 USD (34.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.78% (30.20 USD)
Kapital:
23.11% (24.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 58
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.83 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +78.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 17:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.23% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Capital Neural EA GPX
399 USD pro Monat
116%
0
0
USD
108
USD
16
100%
51
94%
1%
1.59
1.14
USD
43%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.