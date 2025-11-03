- Crescita
Trade:
21
Profit Trade:
20 (95.23%)
Loss Trade:
1 (4.76%)
Best Trade:
6.78 USD
Worst Trade:
-30.13 USD
Profitto lordo:
84.13 USD (51 065 pips)
Perdita lorda:
-32.34 USD (30 059 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (63.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.05 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
19 (90.48%)
Short Trade:
2 (9.52%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
4.21 USD
Perdita media:
-32.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-30.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.13 USD (1)
Crescita mensile:
95.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.68 USD
Massimale:
30.27 USD (42.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +6.78 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +63.05 USD
Massima perdita consecutiva: -30.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
