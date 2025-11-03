- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
48 (94.11%)
Negociações com perda:
3 (5.88%)
Melhor negociação:
14.83 USD
Pior negociação:
-31.12 USD
Lucro bruto:
154.93 USD (56 184 pips)
Perda bruta:
-96.84 USD (36 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (78.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
78.84 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
1.26%
Depósito máximo carregado:
26.95%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.46
Negociações longas:
41 (80.39%)
Negociações curtas:
10 (19.61%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
1.14 USD
Lucro médio:
3.23 USD
Perda média:
-32.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-31.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.12 USD (1)
Crescimento mensal:
19.38%
Previsão anual:
235.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.68 USD
Máximo:
39.77 USD (34.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.78% (30.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.11% (24.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.83 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +78.84 USD
Máxima perda consecutiva: -31.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
399 USD por mês
116%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
16
100%
51
94%
1%
1.59
1.14
USD
USD
43%
1:500