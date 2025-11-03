SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Capital Neural EA GPX
Natalia Rossinskaia

Capital Neural EA GPX

Natalia Rossinskaia
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 399 USD por mês
crescimento desde 2025 116%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
48 (94.11%)
Negociações com perda:
3 (5.88%)
Melhor negociação:
14.83 USD
Pior negociação:
-31.12 USD
Lucro bruto:
154.93 USD (56 184 pips)
Perda bruta:
-96.84 USD (36 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (78.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
78.84 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
1.26%
Depósito máximo carregado:
26.95%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.46
Negociações longas:
41 (80.39%)
Negociações curtas:
10 (19.61%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
1.14 USD
Lucro médio:
3.23 USD
Perda média:
-32.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-31.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.12 USD (1)
Crescimento mensal:
19.38%
Previsão anual:
235.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.68 USD
Máximo:
39.77 USD (34.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.78% (30.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.11% (24.81 USD)

  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.83 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +78.84 USD
Máxima perda consecutiva: -31.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 17:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.23% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
