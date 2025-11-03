- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
48 (94.11%)
損失トレード:
3 (5.88%)
ベストトレード:
14.83 USD
最悪のトレード:
-31.12 USD
総利益:
154.93 USD (56 184 pips)
総損失:
-96.84 USD (36 163 pips)
最大連続の勝ち:
19 (78.84 USD)
最大連続利益:
78.84 USD (19)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
1.26%
最大入金額:
26.95%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.46
長いトレード:
41 (80.39%)
短いトレード:
10 (19.61%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
1.14 USD
平均利益:
3.23 USD
平均損失:
-32.28 USD
最大連続の負け:
1 (-31.12 USD)
最大連続損失:
-31.12 USD (1)
月間成長:
19.38%
年間予想:
235.19%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.68 USD
最大の:
39.77 USD (34.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.78% (30.20 USD)
エクイティによる:
23.11% (24.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.83 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +78.84 USD
最大連続損失: -31.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
399 USD/月
116%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
16
100%
51
94%
1%
1.59
1.14
USD
USD
43%
1:500