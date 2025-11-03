- Incremento
Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
48 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
3 (5.88%)
Mejor transacción:
14.83 USD
Peor transacción:
-31.12 USD
Beneficio Bruto:
154.93 USD (56 184 pips)
Pérdidas Brutas:
-96.84 USD (36 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (78.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
78.84 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
1.26%
Carga máxima del depósito:
26.95%
Último trade:
12 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.46
Transacciones Largas:
41 (80.39%)
Transacciones Cortas:
10 (19.61%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
1.14 USD
Beneficio medio:
3.23 USD
Pérdidas medias:
-32.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-31.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.12 USD (1)
Crecimiento al mes:
19.38%
Pronóstico anual:
235.19%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.68 USD
Máxima:
39.77 USD (34.01%)
Reducción relativa:
De balance:
42.78% (30.20 USD)
De fondos:
23.11% (24.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.83 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +78.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
