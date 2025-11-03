SeñalesSecciones
Natalia Rossinskaia

Capital Neural EA GPX

Natalia Rossinskaia
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 399 USD al mes
incremento desde 2025 116%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
48 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
3 (5.88%)
Mejor transacción:
14.83 USD
Peor transacción:
-31.12 USD
Beneficio Bruto:
154.93 USD (56 184 pips)
Pérdidas Brutas:
-96.84 USD (36 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (78.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
78.84 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
1.26%
Carga máxima del depósito:
26.95%
Último trade:
12 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.46
Transacciones Largas:
41 (80.39%)
Transacciones Cortas:
10 (19.61%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
1.14 USD
Beneficio medio:
3.23 USD
Pérdidas medias:
-32.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-31.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.12 USD (1)
Crecimiento al mes:
19.38%
Pronóstico anual:
235.19%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.68 USD
Máxima:
39.77 USD (34.01%)
Reducción relativa:
De balance:
42.78% (30.20 USD)
De fondos:
23.11% (24.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 58
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.83 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +78.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
No hay comentarios
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 17:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.23% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
