SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Security Durability Stability GBPUSD
Georges Aoun

Security Durability Stability GBPUSD

Georges Aoun
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
CFI15-Real2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
30 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (23.08%)
En iyi işlem:
17.90 USD
En kötü işlem:
-9.31 USD
Brüt kâr:
184.51 USD (5 534 pips)
Brüt zarar:
-39.47 USD (1 521 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (52.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.04 USD (10)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.33%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
11.51
Alış işlemleri:
7 (17.95%)
Satış işlemleri:
32 (82.05%)
Kâr faktörü:
4.67
Beklenen getiri:
3.72 USD
Ortalama kâr:
6.15 USD
Ortalama zarar:
-4.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.69 USD (2)
Aylık büyüme:
4.83%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.60 USD (0.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.12% (3.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD_ 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD_ 145
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD_ 4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.90 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CFI15-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.

A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.

It uses a very smooth grid.

No stop losses.

I recommend withdrawing your profits regularly.

Take advantage of the stability opportunity.

 

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
İnceleme yok
2025.11.01 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol