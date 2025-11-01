- 자본
- 축소
트레이드:
262
이익 거래:
192 (73.28%)
손실 거래:
70 (26.72%)
최고의 거래:
37.89 USD
최악의 거래:
-22.03 USD
총 수익:
1 380.31 USD (41 308 pips)
총 손실:
-417.90 USD (16 579 pips)
연속 최대 이익:
14 (69.68 USD)
연속 최대 이익:
95.30 USD (4)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
91.94%
최대 입금량:
7.51%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
11.66
롱(주식매수):
155 (59.16%)
숏(주식차입매도):
107 (40.84%)
수익 요인:
3.30
기대수익:
3.67 USD
평균 이익:
7.19 USD
평균 손실:
-5.97 USD
연속 최대 손실:
5 (-37.35 USD)
연속 최대 손실:
-57.57 USD (3)
월별 성장률:
8.78%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
82.52 USD (2.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.78% (82.52 USD)
자본금별:
15.40% (456.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD_
|262
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD_
|962
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD_
|25K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.89 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +69.68 USD
연속 최대 손실: -37.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CFI15-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.
A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.
It uses a very smooth grid.
No stop losses.
I recommend withdrawing your profits regularly.
Take advantage of the stability opportunity.
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 60 USD
36%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
11
86%
262
73%
92%
3.30
3.67
USD
USD
15%
1:500