トレード:
233
利益トレード:
172 (73.81%)
損失トレード:
61 (26.18%)
ベストトレード:
37.89 USD
最悪のトレード:
-22.03 USD
総利益:
1 205.87 USD (35 720 pips)
総損失:
-354.46 USD (13 445 pips)
最大連続の勝ち:
13 (66.90 USD)
最大連続利益:
95.30 USD (4)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
89.93%
最大入金額:
7.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
10.32
長いトレード:
142 (60.94%)
短いトレード:
91 (39.06%)
プロフィットファクター:
3.40
期待されたペイオフ:
3.65 USD
平均利益:
7.01 USD
平均損失:
-5.81 USD
最大連続の負け:
5 (-37.35 USD)
最大連続損失:
-57.57 USD (3)
月間成長:
12.70%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
82.52 USD (2.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.78% (82.52 USD)
エクイティによる:
15.40% (456.46 USD)
ベストトレード: +37.89 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +66.90 USD
最大連続損失: -37.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CFI15-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.
A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.
It uses a very smooth grid.
No stop losses.
I recommend withdrawing your profits regularly.
Take advantage of the stability opportunity.
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
