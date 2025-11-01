СигналыРазделы
Georges Aoun

Security Durability Stability GBPUSD

Georges Aoun
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 90 USD в месяц
прирост с 2025 31%
CFI15-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
171 (73.70%)
Убыточных трейдов:
61 (26.29%)
Лучший трейд:
37.89 USD
Худший трейд:
-22.03 USD
Общая прибыль:
1 202.27 USD (35 631 pips)
Общий убыток:
-354.46 USD (13 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (63.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.30 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
89.93%
Макс. загрузка депозита:
7.51%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
10.27
Длинных трейдов:
142 (61.21%)
Коротких трейдов:
90 (38.79%)
Профит фактор:
3.39
Мат. ожидание:
3.65 USD
Средняя прибыль:
7.03 USD
Средний убыток:
-5.81 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-37.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.57 USD (3)
Прирост в месяц:
14.16%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
82.52 USD (2.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.78% (82.52 USD)
По эквити:
15.40% (456.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD_ 232
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD_ 848
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD_ 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.89 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +63.30 USD
Макс. убыток в серии: -37.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CFI15-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.

A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.

It uses a very smooth grid.

No stop losses.

I recommend withdrawing your profits regularly.

Take advantage of the stability opportunity.

 

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
Нет отзывов
2025.12.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
