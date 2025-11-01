SinaisSeções
Georges Aoun

Security Durability Stability GBPUSD

Georges Aoun
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD por mês
crescimento desde 2025 31%
CFI15-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
233
Negociações com lucro:
172 (73.81%)
Negociações com perda:
61 (26.18%)
Melhor negociação:
37.89 USD
Pior negociação:
-22.03 USD
Lucro bruto:
1 205.87 USD (35 720 pips)
Perda bruta:
-354.46 USD (13 445 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (66.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.30 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
89.93%
Depósito máximo carregado:
7.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
10.32
Negociações longas:
142 (60.94%)
Negociações curtas:
91 (39.06%)
Fator de lucro:
3.40
Valor esperado:
3.65 USD
Lucro médio:
7.01 USD
Perda média:
-5.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-37.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.57 USD (3)
Crescimento mensal:
12.70%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
82.52 USD (2.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.78% (82.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.40% (456.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD_ 233
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD_ 851
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD_ 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.89 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +66.90 USD
Máxima perda consecutiva: -37.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CFI15-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.

A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.

It uses a very smooth grid.

No stop losses.

I recommend withdrawing your profits regularly.

Take advantage of the stability opportunity.

 

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
Sem comentários
2025.12.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
