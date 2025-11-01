SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Security Durability Stability GBPUSD
Georges Aoun

Security Durability Stability GBPUSD

Georges Aoun
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
CFI15-Real2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
30 (76.92%)
Loss Trade:
9 (23.08%)
Best Trade:
17.90 USD
Worst Trade:
-9.31 USD
Profitto lordo:
184.51 USD (5 534 pips)
Perdita lorda:
-39.47 USD (1 521 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (52.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.04 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.33%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
11.51
Long Trade:
7 (17.95%)
Short Trade:
32 (82.05%)
Fattore di profitto:
4.67
Profitto previsto:
3.72 USD
Profitto medio:
6.15 USD
Perdita media:
-4.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.69 USD (2)
Crescita mensile:
4.83%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.60 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (3.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD_ 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD_ 145
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD_ 4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.90 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.85 USD
Massima perdita consecutiva: -10.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI15-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.

A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.

It uses a very smooth grid.

No stop losses.

I recommend withdrawing your profits regularly.

Take advantage of the stability opportunity.

 

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
Non ci sono recensioni
2025.11.01 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati