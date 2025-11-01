- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
232
盈利交易:
171 (73.70%)
亏损交易:
61 (26.29%)
最好交易:
37.89 USD
最差交易:
-22.03 USD
毛利:
1 202.27 USD (35 631 pips)
毛利亏损:
-354.46 USD (13 445 pips)
最大连续赢利:
12 (63.30 USD)
最大连续盈利:
95.30 USD (4)
夏普比率:
0.43
交易活动:
89.93%
最大入金加载:
7.51%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
20 小时
采收率:
10.27
长期交易:
142 (61.21%)
短期交易:
90 (38.79%)
利润因子:
3.39
预期回报:
3.65 USD
平均利润:
7.03 USD
平均损失:
-5.81 USD
最大连续失误:
5 (-37.35 USD)
最大连续亏损:
-57.57 USD (3)
每月增长:
13.03%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
82.52 USD (2.46%)
相对跌幅:
结余:
2.78% (82.52 USD)
净值:
15.40% (456.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD_
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD_
|848
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD_
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.89 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +63.30 USD
最大连续亏损: -37.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CFI15-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.
A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.
It uses a very smooth grid.
No stop losses.
I recommend withdrawing your profits regularly.
Take advantage of the stability opportunity.
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月90 USD
31%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
10
86%
232
73%
90%
3.39
3.65
USD
USD
15%
1:500