İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
14 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (26.32%)
En iyi işlem:
43.38 USD
En kötü işlem:
-72.84 USD
Brüt kâr:
376.31 USD (803 595 pips)
Brüt zarar:
-247.98 USD (9 969 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (161.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.10 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
13 (68.42%)
Satış işlemleri:
6 (31.58%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
6.75 USD
Ortalama kâr:
26.88 USD
Ortalama zarar:
-49.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-72.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.84 USD (1)
Aylık büyüme:
25.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.77 USD
Maksimum:
87.73 USD (15.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|79
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.4K
|BTCUSD
|789K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.38 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +161.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
