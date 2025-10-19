SeñalesSecciones
Malik Ridwansyah

AureusFx 500

Malik Ridwansyah
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 121%
FBS-Real-3
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
231 (78.30%)
Transacciones Irrentables:
64 (21.69%)
Mejor transacción:
119.05 USD
Peor transacción:
-43.14 USD
Beneficio Bruto:
1 157.62 USD (2 620 410 pips)
Pérdidas Brutas:
-550.85 USD (1 608 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (68.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
257.73 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
45.93%
Carga máxima del depósito:
22.81%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.15
Transacciones Largas:
108 (36.61%)
Transacciones Cortas:
187 (63.39%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
2.06 USD
Beneficio medio:
5.01 USD
Pérdidas medias:
-8.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-133.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.05 USD (6)
Crecimiento al mes:
15.48%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
146.28 USD (11.74%)
Reducción relativa:
De balance:
13.45% (103.92 USD)
De fondos:
55.16% (613.77 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 220
EURUSD 53
BTCUSD 21
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 363
EURUSD 26
BTCUSD 98
archived 119
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 30K
EURUSD 1.4K
BTCUSD 981K
archived 0
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +119.05 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +68.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -133.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Exness-Real19
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
otros 477...
CONSISTENCY IS KEY



Disclaimer ON !


No hay comentarios
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.11.14 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 08:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 21:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 15:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
