Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
231 (78.30%)
Transacciones Irrentables:
64 (21.69%)
Mejor transacción:
119.05 USD
Peor transacción:
-43.14 USD
Beneficio Bruto:
1 157.62 USD (2 620 410 pips)
Pérdidas Brutas:
-550.85 USD (1 608 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (68.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
257.73 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
45.93%
Carga máxima del depósito:
22.81%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.15
Transacciones Largas:
108 (36.61%)
Transacciones Cortas:
187 (63.39%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
2.06 USD
Beneficio medio:
5.01 USD
Pérdidas medias:
-8.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-133.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.05 USD (6)
Crecimiento al mes:
15.48%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
146.28 USD (11.74%)
Reducción relativa:
De balance:
13.45% (103.92 USD)
De fondos:
55.16% (613.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|EURUSD
|53
|BTCUSD
|21
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|363
|EURUSD
|26
|BTCUSD
|98
|archived
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|1.4K
|BTCUSD
|981K
|archived
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Mejor transacción: +119.05 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +68.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -133.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
otros 477...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
121%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
13
99%
295
78%
46%
2.10
2.06
USD
USD
55%
1:50