Malik Ridwansyah

UnityFX Prop

Malik Ridwansyah
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
14 (73.68%)
Loss Trade:
5 (26.32%)
Best Trade:
43.38 USD
Worst Trade:
-72.84 USD
Profitto lordo:
376.31 USD (803 595 pips)
Perdita lorda:
-247.98 USD (9 969 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (161.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
13 (68.42%)
Short Trade:
6 (31.58%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
6.75 USD
Profitto medio:
26.88 USD
Perdita media:
-49.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-72.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.84 USD (1)
Crescita mensile:
25.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.77 USD
Massimale:
87.73 USD (15.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
BTCUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 49
BTCUSD 79
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.4K
BTCUSD 789K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.38 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +161.10 USD
Massima perdita consecutiva: -72.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TPGlobal-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.19 15:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 15:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
