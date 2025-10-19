- Crescita
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
14 (73.68%)
Loss Trade:
5 (26.32%)
Best Trade:
43.38 USD
Worst Trade:
-72.84 USD
Profitto lordo:
376.31 USD (803 595 pips)
Perdita lorda:
-247.98 USD (9 969 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (161.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
13 (68.42%)
Short Trade:
6 (31.58%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
6.75 USD
Profitto medio:
26.88 USD
Perdita media:
-49.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-72.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.84 USD (1)
Crescita mensile:
25.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.77 USD
Massimale:
87.73 USD (15.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|79
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|BTCUSD
|789K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.38 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +161.10 USD
Massima perdita consecutiva: -72.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
